الجوية يواصل تحضيراته لدوري الكرة الممتاز

2020/01/15 | 21:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

اكد مشرف كرة القوة الجوية ان فريقه يواصل تحضيراته استعدادا للدوري الممتاز، مبينا ان الاندية تجهل حتى الان الالية التي سيعتمدها الاتحاد لاستئناف المسابقة.

وقال مهدي جاسم: ان الصقور يواصل اعداده تحت قيادة المدرب ايوب اوديشو، نافيا في الوقت نفسه مغادرة اي لاعب صوب الاندية المحلية او الاحتراف، وفي المقابل اكد تمسك الادارة والجهاز الفني بخدمات جميع اللاعبين وليست هناك نية للتفريط بالشاب محمد قاسم لاعب المنتخب الوطني، كونه يعد من ابرز عناصر الازرق في المدة الحالية.

واوضح ان الادارة تسعى لضم عدد من الاسماء لتعزيز قائمة الفريق قبل استئناف دوري الكرة، منوها بان الجوية سيخوض المزيد من المباريات التجريبية من اجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا.

من جانبه ذكر المدرب المساعد لؤي صلاح ان الجهاز الفني يكثف من الاستعداد بغية الوصول إلى الجاهزية التامة لجميع اللاعبين تحضيرا للدوري الممتاز، بالرغم من عدم معرفتهم بالطريقة التي سيبدا فيها اتحاد الكرة المسابقة.

واضاف ان الملاك التدريبي واللاعبين ينتظرون بشغف استئناف مباريات الدوري من اجل تحقيق الانتصارات التي تسعد انصار الصقور وتمهد لاحراز اللقب المحلي واضافته من جديد الى خزائن النادي العريق.

واعلن صلاح غياب خمسة لاعبين عن التحضيرات الحالية بسبب مشاركتهم مع المنتخب الاولمبي في بطولة اسيا تحت 23 عاما التي ودع فيها فريقنا المنافسة مبكرا، إضافة إلى ابتعاد شريف عبد الكاظم بسبب شعوره بالام بسيطة في العضلة الضامة.

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