الشباب البرلمانية تسعى لإقرار قانوني الاتحادات والأندية

2020/01/15 | 21:44 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أبدى النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية استعداد لجنته لتقديم الدعم اللازم للحركة الاولمبية الرياضية في العراق من خلال تشريع تعديلات القوانين الرياضية المعطلة منذ ثمانينات القرن الماضي، وممارسة الدور الرقابي على المؤسسات الرياضية بالشكل الذي يضمن ديمومة العمل والتعاون فيها وانهاء جميع التقاطعات خدمة للحركة الرياضية في العراق، جاء ذلك خلال استقبال رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي برفقة اعضاء المكتب التنفيذي رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في مقر اللجنة، للتباحث بشأن ضرورة تفعيل عمل اللجنة الاولمبية العراقية بالمرحلة القادمة بعد تشريع قانونها

رقم 29 لسنة 2019.

وثمن الكابتن رعد حمودي الجهود المبذولة للجنة الشباب والرياضة البرلمانية بتشريع قانون الأولمبية الجديد وانهاء الاشكالات المتعلقة بقرار بريمر لسنة 2003 القاضي بـ (حل اللجنة الاولمبية وعدها من الكيانات المنحلة)، مبينا ان هذه الزيارة ستعطي دافعا كبيرا للمكتب التنفيذي بممارسة مهامه الموكلة له بموجب القانون والنظام الداخلي للجنة لتطوير الرياضة العراقية والنهوض بها من جديد

الى المحافل الدولية.

من جانبه استعرض النائب ديار برواري نائب رئيس لجنة الشباب اهمية بدء المكتب التنفيذي بالعمل على تعديل النظام الداخلي ومصادقته من الجمعية العمومية بعد عرضه على اللجنة الأولمبية الدولية، وضرورة تأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعد تعديل النظام الداخلي من اجل فض جميع النزاعات الرياضية

في هذا المركز .

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