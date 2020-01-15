2020/01/15 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الأربعاء، أن مسؤولية الحشد الشعبي أصبحت كبيرة، فيما أشار إلى انه المطلوب الآن تجاوز الآلام ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: الدماء الطاهرة للشهيد المهندس أعادت للحشد قيمته) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: الدماء الطاهرة للشهيد المهندس أعادت للحشد قيمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).