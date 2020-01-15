الترجي يرضخ لرغبة ” البدري ” في الانتقال إلى اتحاد جدة

2020/01/15 | 21:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترجي التونسي يوافق على رحيل مهاجمه أنيس البدري إلى صفوف اتحاد جدة السعودي

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