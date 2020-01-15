أدوية سامراء تحقق زيادة في مبيعاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي

2020/01/15 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء تجهز المستشفيات بسائل واسطوانات الأوكسجين الطبي بغداد _ الصباح الجديد : اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تحقيق زيادة في مبيعاتها خلال النصف الثاني من العام الماضي وبنسبة تطور بلغت (33% ) مقارنة بمبيعاتها في النصف الأول من العام ذاته.واوضح مدير عام الشركة الصيدلاني ...

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