وزير التعليم يلتقي وفدا من الطلبة المتظاهرين ويرفض الاعتداء على المؤسسات التعليمية

2020/01/15 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى اصدار اجراءات إدارية بحق المتغيبين عن الدوام ‘ بغداد _ الصباح الجديد : التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل مجموعة من الطلبة المتظاهرين امام مبنى الوزارة ببغداد.وناقش الوزير خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في الملاك المتقدم للوزارة قرار هيئة الرأي الاخير حول تثبيت التوقيتات الجديدة للتقويم الجامعي والضرورة ...

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