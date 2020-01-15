حركة التغيير تقدم شكوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى

2020/01/15 | 21:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلفية آلية اختيار مجلس مفوضية الانتخابات السليمانية – عباس كاريزي: قدمت حركة التغيير شكوى قانونية ضد كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى على خلفية آلية اختيار القضاة لعضوية مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات.واشارت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عن حركة التغيير الدكتورة بهار محمود في تصريح ...

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