الرئاسات الثلاث تشدد على ضبط النفس والابتعاد عن التصعيد والاسراع بتشكيل الحكومة

2020/01/15 | 22:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]شددت الرئاسات الثلاث، في اجتماع لها اليوم بقصر السلام، على حفظ وصون أمن وأموال العراق.

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