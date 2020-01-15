اندلاع نزاع عشائري في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية

2020/01/15 | 22:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع نزاع عشائري في قضاء سوق الشيوخ جنوب الناصرية.

وقال المصدر ل...





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