2020/01/15 | 22:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت سيدة، يوم الأربعاء، في مصر؛ بسبب إصابتها بالإنفلونزا الموسمية، المعروفة بـ H1N1، لتكون بذلك أول وفاة جراء الفيروس الوبائي خلال العام الحالي.وجرى الإعلان عن وفاة السيدة، وهي في العقد السادس من عمرها، داخل مستشفى الصدر بمحافظة أسيوط (جنوب)، وذلك بعد 10 أيام من دخولها المستشفى والاشتباه بإصابتها بالمرض.وكانت مديرية الصحة بأسيوط تلقت إخطارًا من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة أول حالة مصابة بإنفلونزا الخنازير في مصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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