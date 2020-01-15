الذهبي: مخطط اعلامي امريكي من اجل الغاء اتفاقية الصين

2020/01/15 | 22:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلأ عن صفحة الاعلامي والمحلل السياسي “فلاح الذهبي” ان هناك مخطط اعلامي امريكي من اجل الغاء اتفاقية الصين والعراق ذكرالذهبي وفي تغريدة على حسابة في تويتر ان “هناك مخطط اعلامي […]

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