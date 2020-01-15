الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعا لبحث آخر مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة

2020/01/15 | 22:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة

واتفق المجتمعون على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الاقليمية والدولية، مشددين على ضرورة أن ينأى العراق عن الصراعات وان يكون مع التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.

وشددت الرئاسات الثلاث على أهمية مراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية والحيلولة دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد.

واكد المجتمعون أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز.

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