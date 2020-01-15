الديمقراطي الكردستاني: قرار إخراج القوات الأميركية فشل سياسياً

2020/01/15 | 22:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أكد الحزب #الديمقراطي_الكردستاني الذي يتزعمه #مسعود_بارزاني، اليوم الأربعاء، إن قرار إخراج القوات الأميركية “فشل” سياسياً.وقال العضو القيادي في الحزب #ريبين_سلام، في حديث صحفي لأحد المواقع […]

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