منتخب الاشبال يعسكر في قطر نهاية الاسبوع المقبل

2020/01/15 | 22:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ينتظم منتخب اشبال العراق في معسكر تدريبي لمدة عشرة ايّام في دولة قطر يبتدء من اليوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي الى الثالث من شهر شباط المقبل، سيما وان الجهاز الفني للمنتخب قد اعد برنامجا خاصا للمعسكر الذي يأتي ضمن المنهاج السنوي للمنتخب.

وقال مدرب حراس مرمى منتخب الاشبال، علي حسين مشربت: اعددنا جيلا سيفتخر به الجميع مؤلفا من ٣٣ لاعبا وبأعمار حقيقية، فضلا عن المواصفات والمهارات التي يتملكونها، خلال تسعة اشهر تم صقلهم بشكل صحيح وتعليمهم أبجديات كرة القدم، خاض المنتخب مباريات عدة، واستطعنا ان نتلافى السلبيات ونعضد الايجابيات، وأملنا ان نرفد المنتخبات بهؤلاء الفتية.

واضاف مشربت: معسكر قطر سيجهز اللاعبين بشكل كبير، ويكسر الروتين اليومي لهم بعد تسعة اشهر من التدريبات، ستتخلل المعسكر ثلاث مباريات تجريبية، فضلا عن الوحدات التدريبية الصباحية والمسائية، لديّ خمسة حراس مرمى، ولديهم القدرات الكافية للذود عن شباك منتخب الاشبال، وثلاثة منهم سيكونون معنا في معسكر الدوحة .

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