هكذا تدار الدولة .. موقع وزارة التعليم لايجيد الظاد من الضاء .. بالصورة

2020/01/15 | 22:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون صورة قالوا انها من موقع وزارة التعليم على الويب سايت ،مبينين الخطأ الفادح الذي وقع به المشرفين بعدم اجادتهم الاملاء باللغة العربية .

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