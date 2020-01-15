مقتل امر لواء 14 التابع لكتائب سيد الشهداء

2020/01/15 | 22:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قتل آمر اللواء 14 بالحشد الشعبي، الأربعاء، خلف دبوس الموسوي “ابو اشتر”.يذكر ان اللواء 14 تابع لكتائب سيد الشهداء بقيادة ابو الولاء الولائي قد تعرض للقصف في منطقة الدورة ببغداد قبل اشهر.ونعى اللواء 14 بالحشد الشعبي، الأربعاء، "المجاهد الكبير القيادي باللواء خلف دبوس الموسوي ابو اشتر، الذي استشهد اثر حادث سير مؤسف اثناء اداء الواجب".مشيرا في بيان الى انه "سوف ينطلق التشييع الرسمي لجثمانه من جامع الزوية في منطقة الكرادة في تمام الساعة التاسعة صباحا".

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