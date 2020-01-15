ابراهيم أحنصال - إعدام عبد متمرد

2020/01/15 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_أحنصال في ثلاثينيات القرن الماضي، كان بقرية تدعى (أسْكارْ) المتواجدة سفح الأطلس الكبير والتابعة إداريا لتاكلفت إقليم أزيلال، عبدٌ يدعى: (فَتْحْ) مملوكا لسيده (ح.أومولاي)، الذي عُين (مْقَدْماً) لأمد معين قبل عزله.وتعود علاقة هذا العبد بسيده إلى مرحلة ما قبل الاحتلال الفرنسي، ولأن الرق لم يُلغ إلا سنوات بعد سيطرة الاحتلال، فالعبد كان يساعد سيده في أشغال الفلاحة كقِطاف الزيتون والزراعة البورية ورعي الماشية......

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