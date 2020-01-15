سامي الذيب - الدين والديمقراطية وحقوق الإنسان

2020/01/15 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب نبدأ بالتعريفاتكلمة الدين تعني في اللغات السامية جميعها القانون (وهي كلمة أصلها اغريقية)وكانت سابقا تنظم علاقات الإنسان في كل المجالات:علاقة الأفراد والجماعات مع القوى الغيبيةعلاقات الأفراد بين بيعضهم البعضعلاقات الأفراد بالدولةوعلاقات الدول بين بعضها البعضوتأخذ تلك النظم بالإعتبار الإنتماء الديني، فتنتقص من حقوق من لا ينتمون لدين معين قد تصل إلى تعريته من انسانيته ......

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