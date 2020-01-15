2020/01/15 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى ( الحلقوم )مقدمة : 1 ـ يسود فهم خاطىء لقوله جل وعلا ( فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿-;-٨-;-٣-;-﴾-;- الواقعة ) ؛ يحسبون الحلقوم هو ذلك التجْويفٌ ( خلْفَ تجويف الفم وفيه سِتُّ فُتحَاتٍ : فُتْحَة الفَمِ الخلفية ، وفُتْحَتا المنخِرَيْن ، وفُتْحَتا الأُذُنَيْن ، وفُتحة الحنْجَرة ، وهي مجْرى الطَّعام والشَّراب والنَّفَس ).يحسبونه جزءا من الجسد .ويرون أن......

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