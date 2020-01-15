مجلس النواب الأمريكي يحيل ملف عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ

2020/01/15 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب الأمريكي على إحالة ملف عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ للمضي قدما بمحاكمته في تهمتي تجاوز الصلاحيات وعرقلة تحقيق الكونغرس.

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