2020/01/15 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الفنان العراقي الشاب ستار سعد هذا عقداً مع اهم شركتي الأنتاج والتسويق في العالم العربي في العاصمة اللبنانية بيروت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستار سعد ينضم الى رحمه رياض وناصيف زيتون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستار سعد ينضم الى رحمه رياض وناصيف زيتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).