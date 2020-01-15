ممر شرفي من إشبيلية لريال مدريد بعد فوزه بكأس السوبر الإسباني

2020/01/15 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشبيلية يقيم ممرا شرفيا لريال مدريد بعد فوز الملكي بكأس السوبر الإسباني

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