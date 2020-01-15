عاجل : طائرات إسرائيلية تقصف غزة

2020/01/15 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن مقاتلات عسكرية هاجمت قطاع غزة، مساء اليوم، الأربعاء.وذكرت القناة العبرية الـ13″، مساء اليوم، الأربعاء، أنه ردا على إطلاق قذائف صاروخية من داخل قطاع غزة، هاجم الجيش الإسرائيلي قواعد لحركة حماس شمال قطاع غزة.يتبع…

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