أيها الكاوبوي الأميركي ترامب

2020/01/15 | 23:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج رجاني بعض الأصدقاء قبل أيام للتقليل من المقالات والأخبار والصور المحزنة عن واقع العراقيين البائس وأوضاع العراق المأساوية بظل حكم الفاسدين والمفسدين في الأرض وقد جاء أغلبهم على […]

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