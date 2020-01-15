2020/01/15 | 23:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يعدها نوعا من الاحتلال بالقروض وآخر يصفها باحتلال ثالث *وزير سابق: العبادي وضع لبنتها وعبد المهدي وقع ملحقا حسابيا لها *خبير استراتيجي: مشروع النقل الصيني سيضر العراق والترويج له مجرد خداع بغداد – الصباح الجديد: طالب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبوسي امس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بإرسال الاتفاقية المبرمة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة النيابية: الاتفاقية العراقية -الصينية سترهن نفط البلاد لأجيال وتعرض اقتصاده للخطر) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة النيابية: الاتفاقية العراقية -الصينية سترهن نفط البلاد لأجيال وتعرض اقتصاده للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).