المالية النيابية: عبد المهدي يتهرب من ارسال الموازنة الى البرلمان لتوريط الحكومة المقبلة

2020/01/15 | 23:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الأربعاء، أن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة تمتلك الحق في ارسال موازنة 2020 الى البرلمان الا انها تمتنع بسبب العجز الكبير فيها، مبينة ان العجز وصل الى 48 ترليون دينار.وقالت التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” مصطلح تصريف الأعمال لا ...

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