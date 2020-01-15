النجيفي يصف قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية بالمتسرع وتنقصه الجوانب القانونية

2020/01/15 | 23:04 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تولر: اميركا لا تريد اجراءً تكون نتائجه كارثية على العراق بغداد – الصباح الجديد: أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، امس الأربعاء خلال لقائه السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، أن قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية كان متسرعاً، وشدد على أهمية أن العراق لا يتحمل أن يكون ساحة لأي صراع.وذكر المكتب الإعلامي للنجيفي ...

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