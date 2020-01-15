مسلحون يختطفون فتاة في ذي قار

2020/01/15 | 23:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن مجهولين أقدموا على اختطاف فتاة مساء اليوم.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " مسلحين مجهولين أقدموا على اختطاف فتاة في ال 14 من عمرها من أمام منزل احد النواب في القضاء الواقع شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن " قيادة الشرطة في القضاء وجهت جميع السيطرات بمداخل ومخارج القضاء باستنفار كل عناصرها بحثا عن المسلحين المجهولين الذين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد قيامهم باختطاف الفتاة".

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