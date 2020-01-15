شاهد ..متظاهرو كربلاء يوجهون نداءا لقوات الشغب

2020/01/15 | 23:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء

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