سوريا تمنح قاسم سليماني وسام بطل الجمهورية

2020/01/15 | 23:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي نظيره السوري علي أيوب في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين.وعلى هامش اللقاء سلم وزير الدفاع السوري لنظيره الإيراني وسام بطل الجمهورية العربية السورية […]

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