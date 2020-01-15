تداعيات انسحاب القوات الأميركية من العراق | تقرير

2020/01/15 | 23:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعصف ملف التدخل الأجنبي في العراق، بمصير مستقبل البلاد المتأزم نتيجة توترات المشهد الشعبي والرسمي، أما الأخير فهو أمام امتحان صعب من اثبات سيادة الحكومة العراقية في فرض مطالبها على الولايات المتحدة، وتحقيق مطلب انسحاب القوات الأمريكية..



فيما تقع الأخيرة بين تفاصيل التدخل الإيراني من جهة، والرفض الشعبي من جهة ثانية.

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