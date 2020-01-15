جاسم عبد الأمير عباس - قُمْ تحتضن بطولة لقتل العراقيين

2020/01/15 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_عبد_الأمير_عباس يشكل إستمرار الإنتفاضة من دون قيادات ميدانية تعي حجم المهمّة التي خرجت الجماهير من أجلها، وترك الأمور "للصدف" السياسيّة التي يعجّ بها بلدنا والمنطقة ، يشكل خطرا كبيرا على ديمومتها، ليس (من ناحية الزخم الجماهيري الذي لم يفقد عنفوانه لليوم، ولا من ناحية الإصرار على تغيير الواقع الفاسد الذي نعيشه) بل من ناحية إستغلال القوى المهيمنة على السلطة ، التي باتت تشعر بالخطر لفقدانها إمتيازاتها في إستغلال......

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