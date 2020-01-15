2020/01/15 | 23:18 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليبيا والعراق على أجندة لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 يناير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/15 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليبيا والعراق على أجندة لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 يناير) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليبيا والعراق على أجندة لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 20 يناير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).