الحكمة : عبد المهدي يرفض فكرة إعادة تكليفه

2020/01/15 | 23:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت كتلة الحكمة النيابية رفض رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي فكرة اعادة تكليفه من جديد.

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