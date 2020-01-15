مدينة عراقية تسجل ادنى درجة حرارة بـ 8 تحت الصفر

2020/01/15 | 23:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]سجلت مدينة حاجي عمران في إقليم كردستان، الاربعاء، أقل درجة حرارة في عموم البلاد، والتي وصلت إلى 8 درجات دون الصفر مئوية.

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