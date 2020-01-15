جامعة البصرة الأولى في البحوث ضمن تصنيف {غوغل}

2020/01/15 | 23:20 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

نالتْ جامعة البصرة المركز الأول بالبحوث ضمن تصنيف (Google Scholar) من بين الجامعات العراقية بعد أن تفوقت وفق رصانة البحوث العلمية.

وأوضح رئيس الجامعة سعد شاهين حمادي في بيان اطلعت عليه "الصباح" أن "جامعة البصرة حصلت على المركز الاول بالبحوث العلمية ضمن تصنيف (Google Scholar) بينما حصلت جامعة بغداد على المركز الثاني وحلت جامعة بابل بالمركز الثالث".



وبين حمادي ان "الجامعات العراقية حصلت على المركز 37 عالميا بالبحوث نفسها بينما حصلت جامعة هارفارد على المركز الأول بمشاركة 5014 جامعة"، لافتاً إلى أن "رئاسة الجامعة تعمل على تطوير القدرات للأساتذة لإعطاء زخم اكبر ورصانة كبيرة للتدريس بالجامعة".

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