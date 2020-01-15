بوتين يقبل استقالة ميدفيديف ويرشّح البديل

2020/01/15 | 23:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو / وكالات

رشّحَ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية ميخائيل ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، بعد قبوله استقالة الحكومة بقيادة دميتري ميدفيديف.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان أصدره، مساء أمس الأربعاء، بأن بوتين أجرى "لقاء عمل" مع ميشوستين و"اقترح عليه تولي منصب رئيس الحكومة".

وأضاف الكرملين أن بوتين، وبعد تلقيه الموافقة من قبل ميشوستين على هذا المقترح، "أحال ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء على مجلس الدوما".



وكان مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية المستقيل، أعلن، خلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين، أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية المقترحات التي طرحها رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى البرلمان، مبيناً أن الحديث يدور عن اقتراحات بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

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