تحديد موعد العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي

2020/01/15 | 23:20 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

حددتْ وزارة التربية المديرية العامة للتقويم والامتحانات، يوم الاحد 16 من شباط المقبل، موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي، وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس الاول.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي للوزارة، تلقته "الصباح"، فإن العطلة "تشمل في محافظة بغداد (تربية الرصافة الاولى، والرصافة الثانية، والرصافة الثالثة، وتربية الكرخ الاولى، والكرخ الثانية، والكرخ الثالثة)، بالاضافة الى مديرية تربية محافظة البصرة".

واشارت الوزارة الى ان "موعد استئناف دوام النصف الثاني سيكون يوم الاحد الموافق الأول من شهر اذار 2020".

يشار إلى أن الاحتجاجات التي تشهدها محافظات الوسط والجنوب تسببت بانقطاع طلبة المدارس عن الدوام وإرباك جدول مواعيد الامتحانات.

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