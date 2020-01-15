رجاء الجداوي تعليقا على شائعة وفاتها: “أنا المرحومة”.. فيديو

2020/01/15 | 23:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ إنتشرت خلال الساعات الماضية ، شائعة وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وهو الأمر الذى أزعجها كثيرا، فى ظل تداول مثل هذه الشائعات من وقت لآخر.ونفت الفنانة رجاء الجداوي، تلك الشائعة بنفسها، بل أيضا سخرت منها قائلة:”أنا حزينة بشدة من هذه الشائعة السخفية ، والآن أنا المرحومة علي حد قولها.وتسألت خلال […]

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