اللواء حامد الشمري يتسلم مهام قائد شرطة ديالى

2020/01/15 | 23:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتسلم اللواء حامد الشمري منصب قائد شرطة محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "اللواء حامد خليل يعقوب الشمري تسلم مهام قائد شرطة ديالى خلفا للواء الدكتور فيصل كاظم العبادي".

وفي وقت سابق افاد مصدر بان تم صدور اوامر عليا باعفاء اللواء فيصل العبادي من منصبه كقائد لشرطة ديالى وتعيين اللواء حامد الشمري بدلا عنه.

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