مرجع شيعي: مليونية الصدر لعبة قذرة.. ناشطو التحرير: كيف نصدقك وأنت تغرد من إيران

2020/01/15 | 23:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق وصف المرجع الديني الشيعي، #حسن_الموسوي، دعوة زعيم #التيار_الصدري، #مقتدى-الصدر، للخروج بمليونية ضد من قال إنهم الغزاة، بـ “اللعبة القذرة”، في حين تساءل ناشطون كيف يريد منا […]

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