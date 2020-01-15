مسلحون يقتلون شرطيا في منطقة حي المعامل ببغداد

2020/01/15 | 23:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان مسلحين اقدموا على قتل شرطي في منطقة حي المعامل ببغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "مسلحين مجهولين اقدموا على اقتحام منزل شرطي منسوب الى وزارة الداخلية ضمن منطقة الولداية ضمن حي المعامل (منطقة زراعية)".

واضاف "مااسفرعن مقتل الشرطي فيما لاذ المسلحون بالفرار".

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