لجنة نيابية: قانون التقاعد أربك القطاع الحكومي

2020/01/15 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة القانونية النيابية أهمية تعديل قانون التقاعد ، فيما أشارت الى تأشير خلل في القطاع الحكومي بعد تطبيق القانون.

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