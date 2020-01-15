كأس إيطاليا: ميلان يتغلب على سبال وفيورنتينا يخرج أتالانتا

2020/01/15 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ ميلان الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه سبال بثلاثة اهداف مقابل لا شيء اليوم الأربعاء في دور الـ16 ، بينما تأهل فيورنتينا بفوز متأخر على ضيفه أتالانتا بنتيجة هدفيم مقابل هدف.

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