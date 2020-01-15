مظهر صالح: موازنة 2020 جاهزة وتتضمن بنود الاتفاقية الصينية

2020/01/15 | 23:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكدَ مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن مجلس الوزراء صادق على موازنة 2020 قبل الاستقالة وهي جاهزة حالياً في وزارة المالية، بينما افصح عن تشكيل مجلس إداري عراقي يتولى إدارة وتنفيذ ومتابعة الاتفاقية مع الصين، عازيا سبب توقيع الاتفاقية إلى أن الإيرادات النفطية تسد فقط الموازنة التشغيلية.

وقال صالح لـ"واع": إن "المجلس الإداري سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعدد من ممثلي الوزارات، يتولى إدارة ومتابعة وتنفيذ الاتفاقية"، مبيناً أن "الاتفاقية تعتمد بالدرجة الأساس على تطوير البنى التحتية في العراق وتنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطن كبناء المدارس والمستشفيات".

وأضاف أن"الاتفاق المبرم مع الجانب الصيني هو إطار تعاون أبرمته وزارة المالية العراقية مع مؤسسة (سان شو) الصينية الحكومية أو ما تسمى بمؤسسة ضمان صادرات وائتمان الصينية"، مبيناً أن "الاتفاق يقوم على مبادلة عائدات النفط بتنفيذ مشاريع بنى تحتية تمس حياة المواطن

العراقي".

وبين صالح أن "هناك إشرافاً دولياً على النظام الحسابي وتقييم الكلف

للمشاريع".

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