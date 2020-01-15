الرئاسات الثلاث تتفق على الإسراع بتأليف الحكومة الجديدة

2020/01/15 | 23:52 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

اتفقَت الرئاسات الثلاث، مساء امس الاربعاء، على رعاية مصالح العراق، بالاضافة الى الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان صحفي تلقت "الصباح" نسخة منه ان "الرئاسات الثلاث اجتمعت مساء امس الاربعاء في قصر السلام، واتفقت على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسي والمالي في الموقف الوطني المتوازن من الأزمات الاقليمية والدولية المحيطة بالعراق وبما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد".



كما تم التركيز على أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز.

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