شاهد .. قوات الشغب تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في كربلاء

2020/01/16 | 00:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء

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