حملة تبرع بالدم لجرحى القوات الأمنية

2020/01/16 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت الجامعة العراقية، اليوم الأربعاء، حملة كبرى للتبرع بالدم لجرحى القوات الأمنية والطلبة.

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