انفجار انبوب غاز وانهيار جزئي داخل شقة في مدينة بسماية والدفاع المدني يتدخل

2020/01/16 | 00:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، انفجار انبوب غاز وانهيار جزئي داخل شقة في مدينة بسماية.

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