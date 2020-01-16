2020/01/16 | 00:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، انفجار انبوب غاز وانهيار جزئي داخل شقة في مدينة بسماية، دون حدوث خسائر بشرية.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "في مجمع بسماية عمارة 309 طابق 9 حادث تسرب غاز الطبخ من احد الأنابيب في شقه أدى إلى حدوث انفجار لهب نار، تم السيطرة عليه من قبل رجل الدفاع المدني من خلال قفل أنبوب الغاز".

واضاف انه "أدى الحادث الى انهيار احد جدران مطبخ بدون خسائر بشرية".

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